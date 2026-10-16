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Desabasto de agua en colonias

Por Jesús Vázquez

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Desabasto de agua en colonias
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      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Personal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM) informó que se realizan trabajos de cambio de una válvula general que abastece de agua potable a varias colonias de la ciudad, situación que ha provocado la suspensión temporal del servicio en algunos sectores de la ciudad.

      De acuerdo con la información, fue necesario cerrar la válvula general que abastece a las colonias República, Fraccionamiento Benito Juárez, Manuel M. Torres y Las Vegas, debido a los trabajos de sustitución de la válvula general.

      Señaló que estas labores son necesarias para mejorar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica y que, una vez concluidos los trabajos, se procederá a restablecer el suministro de agua potable en las zonas afectadas.

      Asimismo, el organismo infor

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      mó que ya concluyeron los trabajos de conexión para la ampliación de la red de agua potable en la calle Ébano, entre Cerro Gordo y Prolongación Matamoros, en el Fraccionamiento República, con lo que se avanza en el mejoramiento de la infraestructura para brindar el servicio a la población.

      Ante estas labores, se recomienda a los habitantes de las colonias afectadas tomar las previsiones necesarias mientras se restablece el suministro, así como mantenerse atentos a la información oficial que emita SAPSAM sobre la conclusión de los trabajos.

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