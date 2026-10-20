Descarta Alcalde alta en plazas de sindicalizados

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CIUDAD VALLES.- Luego de 11 días, David Medina sale de su ostracismo y opina de los sindicalizados: no habrá en su administración más altas en la nómina para los agremiados.

El alcalde de Valles estuvo en las actividades que organizó la Instancia Municipal de la Mujer por el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama en la plaza principal, luego de que, públicamente, no comparecía ante los medios de comunicación desde el 8 de octubre.

Una de las temáticas a tratar este lunes fue la de los sindicalizados, a los que no les da esperanza de suplir a los recién jubilados, porque "no hay condiciones" para poder hacer esas sustituciones y agregó que las reposiciones serán con personas que ya están en el Ayuntamiento, pues no habrá nuevas contrataciones.