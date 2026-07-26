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Descarta Medina cambio de partido

Por Redacción

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Descarta Medina cambio de partido
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      Ciudad Valles.- Dijo el alcalde David Medina que no se va a ningún lado, sigue siendo gallardista y medinista al cien por ciento, luego de publicar posteos sobre decepción y sobre reflexiones de separación.

      Luego de que una semana entera no estuvo presente en eventos y actos protocolarios, el alcalde Medina Salazar refirió que había sufrido una enfermedad viral que le incapacitó durante varios días. 

      Luego comentó que los posteos en su Facebook en donde los textos hablan sobre decepciones, son sólo reflexiones que no reflejan para nada una separación de él con su partido (el Verde Ecologista) ni con las estructuras políticas de la Gallardía y del Medinismo y que continuará trabajando con su partido y con su grupo político.

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