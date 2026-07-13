Desconfían grupos étnicos de Pemex

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Grupos étnicos de la Huasteca descreen del comunicado de Pemex sobre la negativa acerca del fracking en la Huasteca.

Este sábado 11 de julio, Pemex envió una tarjeta informativa en la que explica que la actualización de un permiso para uso de explosivos en municipios como San Antonio (único municipio que menciona) no tiene nada que ver con el fracking, ya que la fractura hidráulica no usa explosivos en ninguna de sus etapas.

Pero Juan Antonio Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) descree de esos argumentos y afirma en el texto "Alerta en la Huasteca": "...la nota informativa de Pemex sólo confirma que sí preparan el terreno para el fracking".

En una serie de seis puntos en los que explica el OIM porque desconfía de Pemex, marca en el inciso tres que antes del fracking se usan explosivos para mapear las áreas de exploración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Refiere que el hecho de que Pemex haya aceptado que su oficio era real indica que viola la ley indígena, porque no hay consulta que avale esa medida.

Además de ello, invita a que sigan las protestas contra el fracking, ya que es una amenaza latente en muchos municipios de la zona.