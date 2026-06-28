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Desconocidos balean una camioneta tipo pick up

Por Redacción

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Desconocidos balean una camioneta tipo pick up
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      RIOVERDE.- Sujetos desconocido balean una camioneta que estaba estacionada en la calle 5 de Mayo generando muchos daños en la unidad motriz. 

      Los hechos se registraron la madrugada del sábado, cuando la camioneta tipo pick up marca Chevrolet con placas de circulación de San Luis Potosí, estaba estacionada y de pronto llegaron unos desconocidos que le dispararon. 

      Los desconocidos le dispararon varias veces sobre el medallón, quedando destruido, además de otras partes del vehículo. 

      Personal de la Guardia Civil Municipal realizaba un recorrido de vigilancia y brindaron apoyo al dueño del vehículo.  

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      Los oficiales recomendaron al afectado a acudir a formalizar su denuncia ante la Fiscalía y que se realicen las investigaciones para dar con los presuntos responsables y que respondan por los daños causados, además de conocer los motivos por los que balearon la unidad.

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