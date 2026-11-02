Desfile de Xantolo dejó a público expectante

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CIUDAD VALLES.- Desfile de Xantolo se realizó con demasiada rapidez para los espectadores que llenaron las banquetas, esperando ver todas las representaciones que presentaron los grupos participantes.

Como cada año, el desfile de Xantolo presentó comparsas de instituciones educativas, públicas, empresas y clubes, sin embargo, los 30 contingentes que participaron en esta ocasión pasaron rápidamente, desde el punto de vista de muchos que llegaron tarde por trabajo o por obligaciones diarias.

El desfile de la tradición traída desde el sur de la Huasteca y del norte de Veracruz congrega entre tres mil y cuatro mil participantes, muchos de ellos estudiantes de escuelas de nivel básico, quienes practican los clásicos minuetes al público observador que suele ser numeroso, en la víspera de Todos Santos.