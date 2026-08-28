Detienen a mujer, acusada de robo
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Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a una persona de sexo femenino de aproximadamente 41 años de edad, que entró a un negocio en bulevar Carlos Lasso y se robó dinero en efectivo, los agentes atraparon a la mujer y se recuperó el dinero que había hurtado.
Los hechos se registraron al filo de las 12:13 horas, cuando los oficiales asignados a la zona centro fueron alertados de un robo de dinero en un establecimiento ubicado en la calle Carlos Lasso.
Los agentes acudieron al reporte de robo en un establecimiento, a su arribo ya los esperaba la parte afectada, quien señalaba a la presunta responsable del robo, que aún se encontraba cerca del lugar.
La víctima relató que, al estar en su establecimiento, llegó una mujer a preguntar sobre algunos artículos y en un descuido, sustrajo el dinero de la caja registradora, enseguida abandonó el establecimiento; sin embargo, fue vigilada a distancia hasta la llegada de los policías para su detención.
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Los oficiales recuperaron el dinero hurtado y procedieron a la detención de quien dijo llamarse Maira N., de 41 años de edad, para proceder a la consignación ante la Fiscalía de Justicia del Estado.
Ante este tipo de situaciones, se pide a los dueños de establecimientos tomar precauciones y no dejar dinero a la vista.
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