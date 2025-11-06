logo pulso
Detienen a sujeto, traía moto robada

Por Carmen Hernández

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Un hombre que traía una motocicleta con reporte de robo fue detenido por agentes de la Guardia Civil Municipal, cuando sospechosamente empujaba la unidad motriz y se puso nervioso al ser interrogado por los agentes sobre la propiedad de la motocicleta. 

Los hechos ocurrieron en calles la zona centro de la ciudad, cuando el sujeto de nombre Francisco, originario de la localidad de la Cofradía, fue localizado en el centro de la ciudad. 

El sujeto fue sorprendido por los agentes empujando una motocicleta incluso no traía la llave, lo que causó sospecha entre los agentes policiacos. 

Por lo que de inmediato elementos de la Guardia Civil Municipal lo detuvieron y al ser cuestionado sobre la propiedad de la unidad se puso nervioso. 

El asegurado no pudo acreditar la posesión de la motocicleta, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

