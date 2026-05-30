logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXITOSO "WHITE DINNER" EN EL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

EXITOSO "WHITE DINNER" EN EL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Detienen a sujetos con presunta droga

Por Redacción

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a sujetos con presunta droga
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Fueron detenidos 2 sujetos por delitos contra la salud, uno es menor de edad, el cual quedó retenido en oficinas de la corporación. 

      Los hechos ocurrieron el jueves por la noche, cuando elementos de la Guardia Civil Municipal realizaban un recorrido de vigilancia. 

       Sin embargo, durante su recorrido se percataron de dos hombres que se trasladaban en una motocicleta, quienes al notar la presencia de la patrulla, imprimieron velocidad a la unidad, los cuales fueron seguidos y retenidos.  

      Al revisar a Edmundo, uno de los que viajaban en la motocicleta con domicilio en la Colonia Esperanza II y al menor de 15 años que lo acompañaba, les encontraron presunta droga, siendo detenidos por probables delitos contra la salud.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Advierten aumento del vapeo entre adolescentes
      Advierten aumento del vapeo entre adolescentes

      Advierten aumento del vapeo entre adolescentes

      SLP

      Huasteca Hoy

      Autoridades sanitarias advierten que jóvenes sustituyen el cigarro por vapeadores.

      Registra SSN nuevo sismo al noroeste de Ciudad Valles
      Registra SSN nuevo sismo al noroeste de Ciudad Valles

      Registra SSN nuevo sismo al noroeste de Ciudad Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      El movimiento telúrico ocurrió cerca de zonas turísticas

      Controlan bomberos dos fugas de gas
      Controlan bomberos dos fugas de gas

      Controlan bomberos dos fugas de gas

      SLP

      Redacción

      Torrencial aguacero inunda terrenos de Feria
      Torrencial aguacero inunda terrenos de Feria

      Torrencial aguacero inunda terrenos de Feria

      SLP

      Carmen Hernández

      El evento ferial tuvo que ser suspendido