Detienen a sujetos con presunta droga

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Fueron detenidos 2 sujetos por delitos contra la salud, uno es menor de edad, el cual quedó retenido en oficinas de la corporación.

Los hechos ocurrieron el jueves por la noche, cuando elementos de la Guardia Civil Municipal realizaban un recorrido de vigilancia.

Sin embargo, durante su recorrido se percataron de dos hombres que se trasladaban en una motocicleta, quienes al notar la presencia de la patrulla, imprimieron velocidad a la unidad, los cuales fueron seguidos y retenidos.

Al revisar a Edmundo, uno de los que viajaban en la motocicleta con domicilio en la Colonia Esperanza II y al menor de 15 años que lo acompañaba, les encontraron presunta droga, siendo detenidos por probables delitos contra la salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.