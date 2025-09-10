Disputa entre vecinos de Monte Alegre por predio

CIUDAD VALLES.- Disputa entre vecinos de Monte Alegre por un terreno aledaño a un arroyo que uno de los avecindados cerró a los peatones y automovilistas y que los demás argumentan que es vía pública.

La mañana de este martes, vecinos de la calle Las Flores fueron a los portales de la Presidencia a ver quién los atendía, porque quieren que se investigue si es verdad que uno de sus avecindados, Víctor Ruiz Ortiz es o no dueño de un terreno, a lado de un arroyo, que los de ese lugar usan como calle, ya que esta mañana, cerró el camino y es pasadera de cientos de personas al día que van a la escuela o a su trabajo.

El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras preguntó si conocían la situación legal del terreno que reclamaban como público, los asistentes contestaron que para eso estaban ahí, para indagar sobre ello. Víctor Ruiz dijo que el terreno que usaban los vecinos es suyo.

que se lo compró a Ciro Purata y que está en trámites la papelería, aunque mostró un documento de Catastro, que lo avala como propietario de ese terreno que “por buena gente” tenía abierto, sin embargo, la cercanía con el arroyo y el hecho de desembocar en otra callejuela hace que la gente use el lugar como basurero y eso lo hizo tomar la determinación.

Refirió que él no está peleado con el hecho de que pasen por ahí, pero han usado su predio como un confinamiento y por eso amontonó tierra en el final del terreno, a un lado de la cerca que rodea su vivienda.