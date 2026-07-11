Dona Gallardo Cardona autobús al Tecnológico

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CIUDAD VALLES.- Entregó el Gobernador del Estado un autobús al Tecnológico Nacional de México (TNM), luego de una petición que le entregaron hace semanas por parte de esa institución.

Después de unas semanas de comprometerse a entregar un nuevo autobús para viajes estudiantiles y deportivos, el Gobernador hoy estuvo en la institución de estudio superior que ha sido la sede de la mayoría de sus eventos en Valles.

Después, en la colonia Villa Real de Santiago, dio comienzo a una nueva red de luminarias Led que sumará dos mil unidades y que serán colocadas en diversos puntos de la ciudad, haciendo más eficiente el beneficio de la luz pública y con más ahorro.