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Dos procesos contra Tecmol: Conagua

Por devastación de árboles y por obra que pretende desarrollar a orilla del río

Por Redacción

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Dos procesos contra Tecmol: Conagua
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      CIUDAD VALLES.- Dos procedimientos hay contra el Tecmol por haber devastado la orilla del río y por pretender ocupar la zona federal con un desarrollo, de acuerdo con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío Fernando González Castillo.

      Dijo que por la devastación de árboles y de monte, junto a la orilla del afluente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene una denuncia en ciernes y, por la ocupación que se pretende hacer de esa orilla, a través de un desarrollo que incluye infraestructura, la Conagua también procede al respecto, porque primero que nada hay que garantizar la seguridad de la población y nadie asegura que tras una venida de agua el terreno se inunde, puesto que está probado que en escala crítica, el río llega a tener metros de profundidad.

      Dijo que él no está al pendiente de los "dengues" que un político le haga a otro y que si alguien dijo "me la Pérez Prado" (Tecmol), de cualquier manera le pedirán cuentas y se investigará sobre el uso de la zona federal junto al río.

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