Edificarán sucursal de KFC en Rioverde
La empresa generará fuentes de empleo, además de otros beneficios
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RIOVERDE.- Se colocó la primera piedra de la sucursal que se construirá de la cadena KFC en este municipio, la cual generará 30 empleos, se informó que en diciembre estará abriendo sus puertas.
La tarde del miércoles arribaron Luis Fernando Torres Corzo empresario, el alcalde Arnulfo Urbiola Román, el regidor Isaías Rivera, el presidente de la Canaco Carlos Emmanuel González, además de algunos comerciantes.
El alcalde, acompañado del empresario colocaron la primera piedra de lo que será la construcción de la sucursal de KFC que se abrirá en el municipio.
La nueva empresa generara 30 empleos, además de otros beneficios como el que los materiales para construcción serán adquiridos en la zona Media.
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Se espera que para diciembre sea inaugurado el establecimiento que cuenta con la calidad alimentaria. En el estado potosino se cuenta con 15 negocios de este tipo.
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