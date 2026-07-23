logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Edificarán sucursal de KFC en Rioverde

La empresa generará fuentes de empleo, además de otros beneficios

Por Carmen Hernández

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Edificarán sucursal de KFC en Rioverde
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Se colocó la primera piedra de la sucursal que se construirá de la cadena KFC en este municipio, la cual generará 30 empleos, se informó que en diciembre estará abriendo sus puertas.

       La tarde del miércoles arribaron Luis Fernando Torres Corzo empresario, el alcalde Arnulfo Urbiola Román, el regidor Isaías Rivera, el presidente de la Canaco Carlos Emmanuel González, además de algunos comerciantes. 

      El alcalde, acompañado del empresario colocaron la primera piedra de lo que será la construcción de la sucursal de KFC que se abrirá en el municipio.  

      La nueva empresa generara 30 empleos, además de otros beneficios como el que los materiales para construcción serán adquiridos en la zona Media. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se espera que para diciembre sea inaugurado el establecimiento que cuenta con la calidad alimentaria.  En el estado potosino se cuenta con 15 negocios de este tipo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Comerciantes piden reforzar seguridad
      Comerciantes piden reforzar seguridad

      Comerciantes piden reforzar seguridad

      SLP

      Redacción

      Esto, tras ola de robos a negocios en Rayón, Cárdenas y Alaquines

      Renuevan las letras monumentales de Valles
      Renuevan las letras monumentales de Valles

      Renuevan las letras monumentales de Valles

      SLP

      Miguel Barragán

      Fieles celebran la fiesta del Divino Niño Jesús
      Fieles celebran la fiesta del Divino Niño Jesús

      Fieles celebran la fiesta del Divino Niño Jesús

      SLP

      Jesús Vázquez

      Que no cierren negocios por temor: De la Torre
      Que no cierren negocios por temor: De la Torre

      Que no cierren negocios por temor: De la Torre

      SLP

      Miguel Barragán