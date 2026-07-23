El 31 de agosto inicia ciclo escolar en el Cbta

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RIOVERDE. - El próximo 31 de agosto arrancará el próximo ciclo escolar en el Cbta 120, institución educativa a la que 271 alumnos ingresarán para iniciar sus estudios técnicos.

Ignacio Arriaga Martínez, director de la institución educativa, refiere que la graduación de los recién egresados se llevó a cabo el 13 de julio, se graduaron 139 alumnos de bachillerato además de haber cumplido con una carrera técnica.

El ciclo escolar inicia el próximo 31 de agosto, el maestro regresa el 10 de agosto.

Alrededor de 270 alumnos ingresarán, no se puede recibir a más jóvenes porque no se cuenta con la suficiente infraestructura y maestros para brindarles una educación de calidad como se requiere, enfatizó. Se contará con 6 grupos de 45 alumnos cada uno, las carreras técnicas que se ofrecen son Técnico Agropecurio, Informativo y Administración de Emprendimiento.

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