El Ayuntamiento, sin recursos para los aguinaldos

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CIUDAD VALLES.- Existe la posibilidad de que el Ayuntamiento pida un préstamo bancario de 30 millones de pesos para completar el pago de aguinaldo de los 1,400 trabajadores municipales.

Anel Coronado Aguilar, tesorera del Municipio, explicó que la medida de solicitar préstamos, pasando por la venía del Cabildo se ha tomado en los recientes años, bajo la condición de liquidar en el transcurso de un año, aunque por ser el próximo 2027 transición en el Gobierno, entonces se liquidaría antes de que termine el ejercicio administrativo actual.

El monto de 30 millones corresponde a las prestaciones de fin de año de todos los trabajadores, que suman 1 mil 400 en nómina, por lo que parece la solución más viable para poder pagar en tiempo la prestación de fin de año.