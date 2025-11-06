logo pulso
Estado

Elecciones menos costosas, un reto

Por Redacción

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
Elecciones menos costosas, un reto

CIUDAD VALLES.- Menos costo de elecciones debería ser una de las premisas de la reforma electoral que se expondrá en el 2026, de acuerdo con Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, delegado del INE en San Luis Potosí.

Además de un menor costo de las elecciones, también se debe considerar que las tecnologías de punta estén integradas al trabajo institucional y generar más participación de la ciudadanía.

Esta mañana, tanto Aispuro Cárdenas como la vocal presidenta del Distrito 04 del INE, Ivonne Rodríguez Azuara estuvieron con el alcalde David Medina Salazar con el que emprenderán acuerdos para poder hacer que las propuestas salidas de la consulta infantil y juvenil puedan llevarse a la práctica en los espacios públicos. 

