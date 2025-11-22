Elegirán reina de Feria de Ciudad Fernández

Ciudad Fernández.- Invitan a las jovencitas a participar en el certamen para elegir a la Señorita Fernandense, que será la reina de la feria.

El departamento de Cultura hizo un llamado a las mujeres en edades desde los 16 años, para que participen como candidatas a reina de la Feria Regional de Ciudad Fernández, que será la que engalane los eventos feriales.

Los requisitos son soltera, originarias de Ciudad Fernández, disponibilidad de tiempo para los eventos y los ensayos.

Las jóvenes interesadas deberán registrarse en el departamento de Cultura en el municipio, para que puedan participar, la elección será en dos etapas.

Se elegirá a la reina, Señorita Simpatía, Elegancia, Popularidad y Fotografía.

Las inscripciones se encuentran abiertas, por lo que se les invita a las jovencitas para que se inscriban y puedan participar en este evento.