logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Elegirán reina de Feria de Ciudad Fernández

Por Carmen Hernández

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Elegirán reina de Feria de Ciudad Fernández

Ciudad Fernández.- Invitan a las jovencitas a participar en el certamen para elegir a la Señorita Fernandense, que será la reina de la feria.

El departamento de Cultura hizo un llamado a las mujeres en edades desde los 16 años, para que participen como candidatas a reina de la Feria Regional de Ciudad Fernández, que será la que engalane los eventos feriales.  

Los requisitos son soltera, originarias de Ciudad Fernández, disponibilidad de tiempo para los eventos y los ensayos. 

Las jóvenes interesadas deberán registrarse en el departamento de Cultura en el municipio, para que puedan participar, la elección será en dos etapas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se elegirá a la reina, Señorita Simpatía, Elegancia, Popularidad y Fotografía.

Las inscripciones se encuentran abiertas, por lo que se les invita a las jovencitas para que se inscriban y puedan participar en este evento.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Exponen muestra pictórica de charrería
Exponen muestra pictórica de charrería

Exponen muestra pictórica de charrería

SLP

Jesús Vázquez

Diseñador de Miss Universo, originario de la Huasteca
Diseñador de Miss Universo, originario de la Huasteca

Diseñador de Miss Universo, originario de la Huasteca

SLP

Redacción

La reina de la belleza desfiló con traje de la diosa Xochiquétzal

Impacta motociclista contra camioneta
Impacta motociclista contra camioneta

Impacta motociclista contra camioneta

SLP

Redacción

Lenta, pero segura, obra de puente
Lenta, pero segura, obra de puente

Lenta, pero segura, obra de puente

SLP

Redacción