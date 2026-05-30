Encuentro literario de telesecundarias

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Matehuala.- Con el objetivo de fortalecer la formación de lectores y escritores entre las juventudes, se llevó a cabo el Encuentro literario del Sector 01 de Telesecundarias en la Plaza de Armas, actividad realizada como parte del proyecto "La formación de lectores y escritores en la escuela telesecundaria", impulsado durante el presente ciclo escolar.

En este importante encuentro participaron alumnos, docentes, directivos y padres de familia de varias telesecundarias del municipio y la región, quienes compartieron experiencias, conocimientos y actividades enfocadas en promover el gusto por la lectura y la escritura como herramientas fundamentales para el desarrollo académico y personal.

Durante el desarrollo de la jornada, las y los asistentes participaron en distintos talleres como escritura creativa, lectura performativa, café literario, arte terapia y el taller "De lector a escritor", actividades que permitieron intercambiar ideas, fortalecer habilidades de expresión y fomentar la creatividad a través de la literatura.

En su mensaje, las autoridades educativas destacaron la importancia de continuar impulsando estrategias que acerquen a niñas, niños y jóvenes al hábito de la lectura, recordando que un pueblo que lee es un pueblo que progresa, ya que los libros fortalecen el pensamiento crítico, enriquecen las emociones y contribuyen al crecimiento integral de las personas.

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