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Encuentro literario de telesecundarias

Parte del proyecto la formación de lectores y escritores

Por Jesús Vázquez

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Encuentro literario de telesecundarias
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      Matehuala.- Con el objetivo de fortalecer la formación de lectores y escritores entre las juventudes, se llevó a cabo el Encuentro literario del Sector 01 de Telesecundarias en la Plaza de Armas, actividad realizada como parte del proyecto "La formación de lectores y escritores en la escuela telesecundaria", impulsado durante el presente ciclo escolar.

      En este importante encuentro participaron alumnos, docentes, directivos y padres de familia de varias telesecundarias del municipio y la región, quienes compartieron experiencias, conocimientos y actividades enfocadas en promover el gusto por la lectura y la escritura como herramientas fundamentales para el desarrollo académico y personal.

      Durante el desarrollo de la jornada, las y los asistentes participaron en distintos talleres como escritura creativa, lectura performativa, café literario, arte terapia y el taller "De lector a escritor", actividades que permitieron intercambiar ideas, fortalecer habilidades de expresión y fomentar la creatividad a través de la literatura.

      En su mensaje, las autoridades educativas destacaron la importancia de continuar impulsando estrategias que acerquen a niñas, niños y jóvenes al hábito de la lectura, recordando que un pueblo que lee es un pueblo que progresa, ya que los libros fortalecen el pensamiento crítico, enriquecen las emociones y contribuyen al crecimiento integral de las personas.

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