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RIOVERDE.- Enseñan a elaborar prótesis de mama a mujeres, hay un módulo para apoyar a féminas que sufren cáncer de mama.

Juana Eloisa Cardoso refiere que a las mujeres se les enseña a elaborar las prótesis artesanales, las cuales salen a bajo costo el material para elaborarlas.

Indicó que son de gran ayuda porque ayuda a prevenir los dolores a las mujeres que llegan a sufrir el cáncer de mama en condiciones avanzadas del mal.

Finalmente hizo un llamado a las personas para que acudan a aprender para que puedan a poyar a las mujeres que sufren este mal, que les puede a causar hasta la muerte, si no es detectado a tiempo.

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