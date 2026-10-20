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Enseñan a elaborar prótesis de mama

Por Carmen Hernández

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Enseñan a elaborar prótesis de mama
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      RIOVERDE.- Enseñan a elaborar prótesis de mama a mujeres, hay un módulo para apoyar a féminas que sufren cáncer de mama. 

      Juana Eloisa Cardoso refiere que a las mujeres se les enseña a elaborar las prótesis artesanales, las cuales salen a bajo costo el material para elaborarlas. 

      Indicó que son de gran ayuda porque ayuda a prevenir los dolores a las mujeres que llegan a sufrir el cáncer de mama en condiciones avanzadas del mal. 

      Finalmente hizo un llamado a las personas para que acudan a aprender para que puedan a poyar a las mujeres que sufren este mal, que les puede a causar hasta la muerte, si no es detectado a tiempo.

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