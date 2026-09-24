logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Entra en servicio la Red Metro

Transporte urbano que conectará varios municipios, servicio gratuito

Por Carmen Hernández

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
A
Entra en servicio la Red Metro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Fue puesto en servicio la red de transporte urbano la Red Metro la cual contempla  un recorrido de 40.9 kilómetros, de este municipio hasta Ciudad Fernández, cuyo servicio será gratuito. 

      El Gobernador del Estado, el secretario general de Gobierno Guadalupe Torres, la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) Aracely Martínez, el alcalde Arnulfo Urbiola Román, la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero y la diputada Leticia Vázquez, pusieron en marcha la red de transporte, que será gratuita y beneficiará a familias, trabajadores y estudiantes.  

      La ruta de transporte constará de 40.9 kilómetros con 24 paradas, terminal en el Parque de los Azahares.  El recorrido será de una hora 30 minutos y estará operando de 6 de la mañana a 9 de la noche. 

      Se tiene contemplado 12 unidades que brindarán el servicio, que es totalmente gratuito.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se tiene contemplado conectar Rioverde, Lagunillas, Rayón y San Ciro de Acosta, Rioverde con San Luis Potosí.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tamaulipeca manda secuestrar a padrastro para cobrar herencia
      Tamaulipeca manda secuestrar a padrastro para cobrar herencia

      Tamaulipeca manda secuestrar a padrastro para cobrar herencia

      SLP

      Huasteca Hoy

      La hija del afectado presentó denuncia en San Luis Potosí tras desaparición de su padre en Valles.

      Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica
      Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica

      Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica

      SLP

      Huasteca Hoy

      Comuneros de Tamazunchale exigen diálogo a la CFE para reparar la vía afectada desde hace dos años

      Coladeras abiertas en Av. de Las Torres, una trampa mortal
      Coladeras abiertas en Av. de Las Torres, una trampa mortal

      Coladeras abiertas en Av. de Las Torres, una trampa mortal

      SLP

      Jesús Vázquez

      Piden a las autoridades rehabilitarlas para evitar accidentes

      Da el PRI atisbo de aspirantes a la Alcaldía
      Da el PRI atisbo de aspirantes a la Alcaldía

      Da el PRI atisbo de aspirantes a la Alcaldía

      SLP

      Miguel Barragán