Entra en servicio la Red Metro

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RIOVERDE.- Fue puesto en servicio la red de transporte urbano la Red Metro la cual contempla un recorrido de 40.9 kilómetros, de este municipio hasta Ciudad Fernández, cuyo servicio será gratuito.

El Gobernador del Estado, el secretario general de Gobierno Guadalupe Torres, la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) Aracely Martínez, el alcalde Arnulfo Urbiola Román, la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero y la diputada Leticia Vázquez, pusieron en marcha la red de transporte, que será gratuita y beneficiará a familias, trabajadores y estudiantes.

La ruta de transporte constará de 40.9 kilómetros con 24 paradas, terminal en el Parque de los Azahares. El recorrido será de una hora 30 minutos y estará operando de 6 de la mañana a 9 de la noche.

Se tiene contemplado 12 unidades que brindarán el servicio, que es totalmente gratuito.

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Se tiene contemplado conectar Rioverde, Lagunillas, Rayón y San Ciro de Acosta, Rioverde con San Luis Potosí.