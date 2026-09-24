Entra en servicio la Red Metro
Transporte urbano que conectará varios municipios, servicio gratuito
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
RIOVERDE.- Fue puesto en servicio la red de transporte urbano la Red Metro la cual contempla un recorrido de 40.9 kilómetros, de este municipio hasta Ciudad Fernández, cuyo servicio será gratuito.
El Gobernador del Estado, el secretario general de Gobierno Guadalupe Torres, la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) Aracely Martínez, el alcalde Arnulfo Urbiola Román, la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero y la diputada Leticia Vázquez, pusieron en marcha la red de transporte, que será gratuita y beneficiará a familias, trabajadores y estudiantes.
La ruta de transporte constará de 40.9 kilómetros con 24 paradas, terminal en el Parque de los Azahares. El recorrido será de una hora 30 minutos y estará operando de 6 de la mañana a 9 de la noche.
Se tiene contemplado 12 unidades que brindarán el servicio, que es totalmente gratuito.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se tiene contemplado conectar Rioverde, Lagunillas, Rayón y San Ciro de Acosta, Rioverde con San Luis Potosí.
no te pierdas estas noticias
Tamaulipeca manda secuestrar a padrastro para cobrar herencia
Huasteca Hoy
La hija del afectado presentó denuncia en San Luis Potosí tras desaparición de su padre en Valles.
Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica
Huasteca Hoy
Comuneros de Tamazunchale exigen diálogo a la CFE para reparar la vía afectada desde hace dos años
Coladeras abiertas en Av. de Las Torres, una trampa mortal
Jesús Vázquez
Piden a las autoridades rehabilitarlas para evitar accidentes