Entrega Bienestar fondos para obras

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CIUDAD VALLES.- Entregó medios de cobro Bienestar a 411 comunidades de la Huasteca dentro del programa para hacer obras en los ejidos, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).

En parte de la semana pasada, Guillermo Morales, delegado de la Secretaría de Bienestar y la delegada de la Huasteca norte, Griselda Mezquida entregaron 490 millones de pesos a 535 comunidades, de las cuales, 411 están en la Huasteca.

Los centros de dispersión fueron Tanlajás, en donde se les entregaron tarjetas a 113 comunidades del municipio.

Valles fue el segundo de ellos, con 73 comunidades; Huehuetlán repartió a 87 comunidades, Tampacán hizo lo propio con 90 poblados y Axtla de Terrazas a 48 comunidades.

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Este año, se repartieron 44 millones de pesos más, lo que significa un aumento del 9.87 por ciento de los fondos que habían sido dados en 2025.