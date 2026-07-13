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Entrega Bienestar fondos para obras

Por Redacción

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Entrega Bienestar fondos para obras
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      CIUDAD VALLES.- Entregó medios de cobro Bienestar a 411 comunidades de la Huasteca dentro del programa para hacer obras en los ejidos, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).

      En parte de la semana pasada, Guillermo Morales, delegado de la Secretaría de Bienestar y la delegada de la Huasteca norte, Griselda Mezquida entregaron 490 millones de pesos a 535 comunidades, de las cuales, 411 están en la Huasteca.

      Los centros de dispersión fueron Tanlajás, en donde se les entregaron tarjetas a 113 comunidades del municipio.

      Valles fue el segundo de ellos, con 73 comunidades; Huehuetlán repartió a 87 comunidades, Tampacán hizo lo propio con 90 poblados y Axtla de Terrazas a 48 comunidades.

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      Este año, se repartieron 44 millones de pesos más, lo que significa un aumento del 9.87 por ciento de los fondos que habían sido dados en 2025.

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