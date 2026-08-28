Entregan útiles escolares a alumnos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Más de 150 mil útiles escolares se entregaron en el estado, se busca que los alumnos los tengan antes del lunes que inicia el nuevo ciclo escolar, dijo la secretaria de Sedesore María del Rosario Martínez Galarza.

Dijo que desde hace unas semanas se dio inicio al arranque de entrega de mochilas y útiles escolares que incluye lápices, colores, resistol, se omitió el diccionario para incrementar las libretas.

Mencionó la funcionaria que se busca repartir 150 mil útiles y que están en la etapa final, en beneficio de estudiantes de nivel básico.

También como parte de este programa de apoyo estarán entregando también zapatos a los niños. El objetivo es ayudar a los padres de familia, apoyar la economía familiar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí