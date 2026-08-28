logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Entregan útiles escolares a alumnos

Por Carmen Hernández

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
A
Entregan útiles escolares a alumnos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Más de 150 mil útiles escolares se entregaron en el estado, se busca que los alumnos los tengan antes del lunes que inicia el nuevo ciclo escolar, dijo la secretaria de Sedesore María del Rosario Martínez Galarza. 

      Dijo que desde hace unas semanas se dio inicio al arranque de entrega de mochilas y útiles escolares que incluye lápices, colores, resistol, se omitió el diccionario para incrementar las libretas.

      Mencionó la funcionaria que se busca repartir 150 mil útiles y que están en la etapa final, en beneficio de estudiantes de nivel básico.

      También como parte de este programa de apoyo estarán entregando también zapatos a los niños. El objetivo es ayudar a los padres de familia, apoyar la economía familiar. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Retira SCT ocho vehículos por transporte irregular en Matehuala
      Retira SCT ocho vehículos por transporte irregular en Matehuala

      Retira SCT ocho vehículos por transporte irregular en Matehuala

      SLP

      Redacción

      La dependencia informó que las unidades ofrecían traslados sin autorización, permisos ni seguro

      Ultiman detalles para el simulacro nacional de sismo
      Ultiman detalles para el simulacro nacional de sismo

      Ultiman detalles para el simulacro nacional de sismo

      SLP

      Carmen Hernández

      Participarán empresas, instituciones públicas y privadas

      Detienen policías a sujeto por robo
      Detienen policías a sujeto por robo

      Detienen policías a sujeto por robo

      SLP

      Redacción

      DIF y PPNNA toman el caso de neonato abandonado
      DIF y PPNNA toman el caso de neonato abandonado

      DIF y PPNNA toman el caso de neonato abandonado

      SLP

      Redacción

      La madre del recién nacido se desapareció y lo dejó