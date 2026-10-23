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Escasez de cebolla por lluvias dispara precio

Amas de casa en problemas para poder comprarla, por falta de recursos

Por Redacción

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Escasez de cebolla por lluvias dispara precio
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      CIUDAD VALLES.- Escasez de cebolla de regiones aledañas por las lluvias disparó los precios en las bodegas, de acuerdo con el comerciante, Ángel Salazar Alvizo, lo que pone en aprietos a amas de casa para poder adquirirla.

      La hortaliza más importante de la cocina en México llegó a los 50 pesos y hoy se encontraba casi en 43 pesos el kilo, debido a que escaseó en los campos del oriente de la Huasteca, dadas las afectaciones de las lluvias, según el vendedor al mayoreo. 

      La falta de producto incrementó el precio hasta en un 75 por ciento, aunque el productor prevé que para los próximos días pueda encontrarse con un valor aproximado al que todavía la encontraban en septiembre, y que rondaba los 20 o 25 pesos. 

      Comentó que las cuestiones del clima han afectado algunos productos del campo y en esta ocasión la lluvia a destiempo echó a perder muchos cultivos de cebollas.

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