Este domingo, la Feria de Seguridad

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SAN CIRO DE ACOSTA.- Este domingo se llevará a cabo la Feria de Seguridad en el Andador Urbano, donde se brindará información a quien lo solicite de apoyos que puede recibir para tener una vida segura.

La Guardia Civil Estatal dio a conocer que se tiene todo listo para efectuar la Feria de Seguridad y Servicios en beneficio de la población en general.

Se estará brindando servicio médico, además de que personal de la Unidad Especializada en Atención a Violencia de Género brindará apoyo a personas que sufran violencia de género.

Así como el área de psicología, servicios dentales, departamento de paramédicos, Sistema de Educación Abierta y Unidad K9.

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El servicio se estará ofreciendo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, por lo que se pide a la población que acuda y aproveche estos servicios que se ofrecerán, sobre a nivel de salud.