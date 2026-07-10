Este sábado, función de lucha libre pro bomberos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Este sábado se llevará a cabo una función de lucha libre denominada Lucha super estelar, evento que reunirá a destacados gladiadores locales y del estado, que será a beneficio de los Bomberos.

La función iniciará a las 18:30 horas y tendrá como sede La Caja del Agua, ubicada en la calle Libertad número 802, esquina con Xicoténcatl, en el centro de la ciudad, donde se espera la asistencia de muchos aficionados al deporte del pancracio para contribuir con esta noble causa.

La pelea estelar será por el campeonato de parejas de San Luis Potosí, donde los campeones Taranis y Galaxy Boy se enfrentarán a la dupla conformada por Destroyer y Último Chacal, en un combate que promete grandes emociones para los asistentes.

El costo de entrada será de 80 pesos para adultos y 30 pesos para niños, recursos que serán destinados para apoyar las labores y necesidades del Cuerpo de Bomberos, institución que diariamente brinda atención a emergencias e incendios en la región. Se hace una invitación a la ciudadanía para acudir y disfrutar de una noche de lucha libre, al mismo tiempo que contribuyen a fortalecer el trabajo que realizan los bomberos voluntarios en beneficio de la población del Altiplano potosino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí