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Eventos en honor de Virgen del Rosario

Por Jesús Vázquez

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Eventos en honor de Virgen del Rosario
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      CHARCAS.- Ofrecen homenaje cultural en honor a la Virgen del Rosario, una celebración que reúne la fe, cultura y tradiciones que forman parte de la identidad de Charcas.

      El acto inaugural contó con la presencia de la presidenta municipal, Marisol Nájera Alba; el párroco Francisco Ramírez, así como Estrella Ibarra, reina de la FERECHA 2026, quienes participaron en el inicio de este evento.

      Durante la jornada se presentó un programa cultural dedicado a honrar a la Virgen del Rosario, con la participación de agrupaciones de danza folclórica regional mexicana y música tradicional, creando un espacio de encuentro entre la fe y las expresiones culturales.

      La celebración busca fortalecer y preservar las tradiciones que han acompañado a generaciones de charquenses, reconociendo en la cultura una parte fundamental de la identidad y el patrimonio de la comunidad.

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      Con este homenaje continúan las actividades de la FERECHA 2026, en el marco de la celebración de los 452 años de cultura y tradición, en una edición que reúne a las familias en torno a la música, la cultura, la fe y las tradiciones.

      Como parte del programa, este 6 de septiembre se llevará a cabo una carrera nocturna a las 19:30 horas. Posteriormente, a las 20:30 horas, se presentará la Sonora Dinamita en la Plazoleta de San Francisco.

      Para el 7 de septiembre, a las 17:00 horas, se realizará la presentación del Ensamble Principal de Danzas Chichimecas en la Plaza Principal, mientras que a las 20:30 horas se llevará a cabo la presentación de la Rondalla de Saltillo en la Plazoleta de San Francisco.

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