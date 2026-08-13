Exigen en El Desengaño se arregle camino

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CIUDAD VALLES.- Exigen los del Desengaño que se les arregle el camino que ya fueron a ver dos veces las autoridades pero que solo ha quedado en simples promesas. Aunque autoridades de Desarrollo Social ya han estado en El Desengaño para hacer las mediciones y los recorridos entre este ejido y El Refugio, este pasado martes volvieron a presentarse en esta comunidad, citando a vecinos, para hacer otro trayecto y conocer los ramales que se encuentran en malas condiciones.

Varios de los vecinos reclamaron que ese ejercicio de revisión del camino ya se había llevado a cabo y se quejaron de que, en lugar de comenzar con algunos trabajos, se repita la misma operación.

Explicaron que el camino de marras ya lo han pedido en diferentes ocasiones, sin embargo, no observan avance y sí demagogia de parte de los funcionarios.