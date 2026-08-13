logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Exigen en El Desengaño se arregle camino

Autoridades solo se dan vueltas y prometen, pero nada hacen

Por Redacción

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
A
Exigen en El Desengaño se arregle camino
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Exigen los del Desengaño que se les arregle el camino que ya fueron a ver dos veces las autoridades pero que solo ha quedado en simples promesas.  Aunque autoridades de Desarrollo Social ya han estado en El Desengaño para hacer las mediciones y los recorridos entre este ejido y El Refugio, este pasado martes volvieron a presentarse en esta comunidad, citando a vecinos, para hacer otro trayecto y conocer los ramales que se encuentran en malas condiciones. 

      Varios de los vecinos reclamaron que ese ejercicio de revisión del camino ya se había llevado a cabo y se quejaron de que, en lugar de comenzar con algunos trabajos, se repita la misma operación. 

      Explicaron que el camino de marras ya lo han pedido en diferentes ocasiones, sin embargo, no observan avance y sí demagogia de parte de los funcionarios.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Inauguran la Feria Regional de Cedral
      Inauguran la Feria Regional de Cedral

      Inauguran la Feria Regional de Cedral

      SLP

      Jesús Vázquez

      Se realizó la elección de la reina y la ganadora fue Yazmín Cruz

      Edil defiende a Berrones ante crisis de recolección
      Edil defiende a Berrones ante crisis de recolección

      Edil defiende a Berrones ante crisis de recolección

      SLP

      Miguel Barragán

      Una "fealdad", réplica de la Venus de Tamtoc
      Una "fealdad", réplica de la Venus de Tamtoc

      Una "fealdad", réplica de la Venus de Tamtoc

      SLP

      Miguel Barragán

      Celebrarán a la Red de Corazones Sabios
      Celebrarán a la Red de Corazones Sabios

      Celebrarán a la Red de Corazones Sabios

      SLP

      Carmen Hernández