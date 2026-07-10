Exigen repavimentar la Privada Vicente Guerrero

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Matehuala.- La Privada Vicente Guerrero en pleno centro de la ciudad está llena de charcos de agua debido a las recientes lluvias, por lo que vecinos del sector solicitan que sea rehabilitada, ya que cada vez que se registran precipitaciones pluviales la arteria queda inundada durante varios días.

Habitantes de este sector de la ciudad dieron a conocer que la calle presenta numerosos baches y el pavimento está deteriorado, lo que provoca la formación de enormes charcos que prácticamente se convierten en pequeñas lagunas, dificultando el tránsito peatonal y vehicular por la zona. Incluso los vecinos señalan que en ocasiones resulta complicado ingresar o salir de sus viviendas en motocicleta o automóvil.

Mencionaron que urge que autoridades municipales realicen una rehabilitación integral de la arteria y no únicamente tapar lo hoyos, sino repavimentar la calle que permita mejorar las condiciones, ya que desde hace varios años la Privada Vicente Guerrero no ha recibido el mantenimiento adecuado.

Los vecinos comentaron que algunas personas que transitan por la zona en bicicleta o motocicleta no logran ver los baches ocultos bajo el agua y terminan sufriendo caídas.

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Hasta el momento ninguno de estos incidentes ha dejado personas con lesiones graves.