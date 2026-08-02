Exigen transporte urbano a la zona tének

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CIUDAD VALLES.- Habitantes de la zona Tének se quejaron de que los fines de semana el transporte colectivo que va y viene al centro de la ciudad se vuelve irregular e incluso inexistente, lo que los afecta de gran manera en su vida personal y cotidina de todos.

Una usuaria había estado esperando tanto tiempo que pasara la combi que incluso llegó a pensar que había algún mitin o acto político con acarreo, porque el transporte mixto no pasaba.

Otra más dijo que durante el sábado y domingo la espera por el transporte supera la hora de duración.

Aunque han pedido que siga la frecuencia de rutas como los fines de semana, no han sido escuchadas y se trastocan los horarios en sábado y domingo, lo que afecta sus actividades cotidianas.

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