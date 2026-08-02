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Falla servicio de internet de IZZI

Por Jesús Vázquez

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Falla servicio de internet de IZZI
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      Matehuala.- Usuarios de Matehuala reportaron que desde la tarde del viernes no tienen servicio de internet de Izzi, aasta este sábado, numerosos clientes de la empresa continuaban sin conexión, lo que ha generado molestias en hogares y negocios que dependen del servicio para trabajar y realizar sus actividades diarias.

      A través de redes sociales, los usuarios reportaron la lentitud o la pérdida total de la señal del servicio de internet. Hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la falla ni ha informado un tiempo estimado para el restablecimiento del servicio.

      Los clientes manifestaron su inconformidad, ya que señalaron que, aunque el servicio presenta fallas, la empresa continúa realizando el cobro correspondiente. Además, muchos comerciantes y emprendedores dependen de la conexión a internet para operar sus negocios, por lo que la interrupción del servicio les ha generado pérdidas económicas al no poder realizar ventas, cobros o trámites en línea.

      Varios usuarios señalaron que Izzi ofrece paquetes a precios accesibles; sin embargo, consideran que las fallas en el servicio son frecuentes. Algunos incluso comentaron que están analizando cambiar de proveedor, con la esperanza de contar con una conexión más estable y evitar afectaciones a sus actividades.

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