Fallece el doctor Julio Leos

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MATEHUALA.- Se dio a conocer el fallecimiento del doctor Julio Leos Rocha, quien fue un médico muy apreciado en la ciudad, ya que apoyó a muchos matehualenses, en ocasiones, ni siquiera les cobraba la consulta cuando sabía que no tenían recursos, demostrando ser una persona de buen corazón.

El doctor tenía la Clínica Leos de Matehuala, ubicada en la privada Reyes, la cual funcionó durante muchos años, brindó diferentes tipos de atenciones médicas, atendió los partos de varias mujeres, pues anteriormente no había clínicas en la ciudad para atenciones especiales, por lo que la gente acudía con el doctor Leos.

Aunque desde hace algunos años la Clínica Leos estaba cerrada y el lugar se encuentra abandonado, el doctor Julio era muy recordado por la gente a la que atendió y ayudó en los momentos más difíciles, siendo un excelente médico de la ciudad.

Lamentablemente, se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, cientos de personas acudieron a sus funerales para agradecerle con cariño todo lo que hizo por ellas en vida y darle el último adiós. Asimismo, durante su misa y sepelio hubo un gran número de personas que llevaron flores para despedirlo y agradecerle todo lo que hizo por ellos.

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Descanse en paz el doctor Julio Leos Rocha.