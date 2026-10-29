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Festejan día de muertos en Secundaria Técnica 40

Por Jesús Vázquez

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Festejan día de muertos en Secundaria Técnica 40
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      Matehuala.- Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 40 llevó a cabo un festival del Día de Muertos en las instalaciones de la secundaria, en el cual participaron estudiantes, padres de familia, maestros y el personal administrativo de la institución educativa. Esta actividad fue con la finalidad de rescatar las tradiciones mexicanas con los jóvenes.

      Dentro del festival del Día de Muertos se realizó una lectura de composición de calaveritas literarias, una muestra de Xantolo con una comparsa de huehues, en la que los estudiantes estuvieron bailando, que es una tradición de la Huasteca Potosina que se está rescatando en el Altiplano para que los jóvenes conozcan la cultura que hay en el estado potosino.

      También hubo un concurso de catrines y catrinas, en el que los y las jóvenes se caracterizaron de este personaje, para elegir un ganador, hubo un jurado calificador, quienes mencionaron que todos los participantes son unos ganadores por el hecho de participar en un concurso como éste.

      Cabe hacer mención que también se colocó un bonito altar de muertos que fue dedicado a los maestros de la Secundaria Técnica 40 y a los estudiantes de esta institución que lamentablemente han perdido la vida, en este altar colocaron sus fotografías y sus ofrendas para recordarlos en esta temporada.

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