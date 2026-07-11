Firman convenio Sectur y Tamasopo para capacitación de guías
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CIUDAD VALLES.- Firmaron convenio de colaboración el alcalde de Tamasopo, Mauricio Andrade Merchán y la secretaria de Turismo, Yolanda Cepeda Echeverría para la capacitación de guías de turismo de aquella demarcación.
Con una inversión de 90 mil pesos, el Ayuntamiento tamasopense y la Secretaría de Turismo darán capacitación, de inicio a 25 guías, de los 104 que hay en esa localidad, la más visitada de la Huasteca, solamente por detrás de Xilitla.
La capacitación también tendrá la colaboración de las administraciones de parajes y serán en rescate acuático, primeros auxilios, avistamiento de aves y serpientes, entre otros puntos para garantizar la seguridad.
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