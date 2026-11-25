Fuerte lluvia inunda calles de Matehuala
Corporaciones brindaron auxilio a las personas afectadas
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MATEHUALA.- Una fuerte lluvia sorprendió a los habitantes camelenses provocando inundaciones en diversas calles de la ciudad así como en algunos hogares y establecimientos comerciales, situación que generó múltiples emergencias y movilizó a los cuerpos de auxilio ante posibles afectaciones.
Ante las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones, elementos de Protección Civil Municipal, Cruz Roja, Bomberos y corporaciones policiacas realizaron diversos recorridos y atendieron los reportes de la ciudadanía para brindar apoyo a las personas afectadas.
Uno de los sectores más afectados fue el centro de la ciudad, donde el nivel del agua subió considerablemente en algunas calles, al grado de que varias motocicletas que se encontraban estacionadas fueron arrastradas por la corriente durante varias cuadras, causando sorpresa entre las personas que presenciaron estos hechos. Asimismo, el agua ingresó a algunos domicilios y negocios, ocasionando complicaciones para sus propietarios, quienes tuvieron que enfrentar los efectos de la intensa lluvia.
Las precipitaciones dejaron en evidencia el frágil y obsoleto drenaje generando inundaciones, por lo que los cuerpos de emergencia permanecieron atentos para atender cualquier situación de riesgo.
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