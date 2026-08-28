Fuga de agua genera enorme socavón

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Matehuala.- Derivado de una fuga de agua, apareció otro socavón en la Prolongación Miguel Hidalgo, en el sector Ojo de Agua, el cual fue reportado por vecinos de la zona, ya que representaba un peligro para los ciudadanos que circulan en carro y moto, especialmente durante la noche, ante el riesgo que pudieran sufrir algún accidente.

Debido a que es un lugar por el que pasan cientos de vehículos al día, ya que comunica con la carretera a Cedral y circulan muchos camiones, la presencia del socavón representaba un riesgo para los automovilistas, además, esta calle se encuentra cerca la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano de la UASLP, dado que ya regresaron a clases, aumentó el número de vehículos que transitan por esta zona. Este socavón representaba un peligro, además de que había mucha agua que se estaba desperdiciando.

Ante esta situación, SAPSAM ya envió equipo de trabajo para empezar a reparar la fuga de agua y tapar el socavón, con la finalidad de evitar que ocurra algún accidente.

Cabe hacer mención que, derivado de las lluvias que se han registrado se han estado formando socavones en distintos puntos de la ciudad debido a fugas de agua, además, con la gran cantidad de agua de lluvia, algunos drenajes se han visto afectados y esto ha provocado el colapso de algunas zonas.

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Los vecinos esperan que los trabajos de reparación concluyan lo antes posible y que se atiendan otros puntos donde también se han formado socavones, con el objetivo de evitar riesgos para automovilistas, motociclistas y peatones que diariamente transitan por las calles de Matehuala.