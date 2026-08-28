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Funcionarios, de acarreados a evento de obra federal

Por Redacción

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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      CIUDAD VALLES.- Medio Ayuntamiento asiste a evento de inauguración del Centro Comunitario en el fraccionamiento Los Naranjos.

      Directores, subdirectores, coordinadores, regidores, se salpicaron entre los asistentes a la inauguración de un Centro Comunitario México Imparable, que es una obra del Gobierno de la 4T, cuya base es Morena.

      Alrededor de 200 de los 500 que estuvieron en el evento provenían de la Presidencia municipal, que estuvo habitada durante las dos últimas horas de la jornada laboral (que termina a las tres), por empleados y funcionarios de tercer nivel, según se pudo apreciar.

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