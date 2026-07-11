Gobierno federal refuerza seguridad
Anuncia el Gobernador ampliación del HGV
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CIUDAD VALLES.- El Gobernador del Estado afirma que hay 400 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal en San Luis Potosí apoyando en labores de inteligencia.
Antes de los actos protocolarios en los que entregaría un camión al Tecnológico de Valles e inauguraría una nueva red eléctrica, Ricardo Gallardo Cardona dijo que la reducción de los delitos en San Luis Potosí se debe a una colaboración de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal.
Enunció que el trabajo de los agentes federales consiste en hacer labores de inteligencia y que una vez que detectan los lugares en donde hay indicios de delincuencia, opera entonces la Guardia Civil Estatal.
Además de ello, refirió que la construcción de un nuevo hospital a siete kilómetros de la cabecera, hacia el norte sería poco viable para los vallenses, por eso, se haría una ampliación para tener hasta 400 consultorios, en el Hospital ya existente y que liberarían el recurso en 15 días, aproximadamente.
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