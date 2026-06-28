Grupo Voz y Dignidad se reuniría con Segob

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CIUDAD VALLES.- Luego de la cancelación de la mesa de trabajo entre Gobierno Federal y Voz y Dignidad por los Nuestro el 18 de junio, hay una promesa de comparecencia en Tabasco a mediados de julio, refirió una de las representantes, Guadalupe Mendiola Acosta.

La Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy y la Secretaría de Gobernación, con Rosa Icela Rodríguez Velázquez como titular cancelaron las mesas redondas que tendrían con madres buscadoras de Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz y, aunque no han definido una nueva fecha para que comparezcan las buscadoras, con mucha posibilidad, dentro de la reunión con las mujeres de Tabasco, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros podrían tener una participación y oportunidad de exponer sus exigencias al Gobierno.

Mendiola dijo que lo lamentable del actual régimen es que han desmantelado las oficinas de Derechos Humanos dentro de la FGR y eso representa un retroceso en el trabajo, porque cuando ya se comienzan a coordinar con unos funcionarios, hacen los cambios por compromisos y la tarea de búsqueda se atrasa.