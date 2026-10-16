Habrá Festival de Danza Patrimonial en Pareja

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- El municipio será subsede oficial del Festival de Danza Patrimonial en Pareja México (DANZPARE) que se realizará del 23 al 25 de octubre.

En conferencia de prensa, el alcalde Rodolfo Loredo Hernández, la titular del DIF Rosaura Ponce y la directora de Cultura, Adriana Solano Méndez, informaron que reunirá a los representantes de diversas naciones en este evento de danza.

El evento se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre, en el que estarán presentes 10 países, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, México, Polonio y San Salvador. Se llevará a cabo un intercambio cultural de tradiciones internacionales.

Se contará con talleres gratuitos, conversatorios en el Teatro Villa de Santa Elena.

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Este 24 de octubre se llevarán a cabo ensayos generales y la ceremonia de inauguración será a las 7 de la noche en la plaza principal, el 25 de octubre un recorrido de las delegaciones y un desfile.