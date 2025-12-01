logo pulso
Estado

Hay acuerdo de no agresión, Tecmol no respeta: Medina

La paz se perturbó hace algunos días, dice

Por Redacción

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Hay acuerdo de no agresión, Tecmol no respeta: Medina

CIUDAD VALLES.- Había un acuerdo que no está respetando (el Tecmol), refirió el alcalde David Medina Salazar, sobre los dichos del primero respecto a la autoridad.

Dentro de los estira y afloja de los dos militantes verdes, el alcalde David Medina y José Luis Romero Calzada, el primero dijo que el segundo no ha respetado un acuerdo en el que se habría asegurado que no hubiera declaraciones o agresiones entre correligionarios. No obstante, algunos reporteros recordaron que Romero Calzada se autoproclama presidente, en el entendido que acomete obras y entrega apoyos.

Cuando Romero Calzada recién fue enrolado en el Partido Verde hubo una suerte de tregua, en la que no había ataques en redes sociales, sin embargo, la paz se perturbó de nuevo desde hace días y eso fue romper el acuerdo, según Medina Salazar.

