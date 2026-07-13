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Homenajean al Trío Los Moreno

El evento se realizó en el Teatro Othón

Por Jesús Vázquez

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Homenajean al Trío Los Moreno
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      Matehuala.- El Teatro Manuel José Othón se vistió de gala al llevar a cabo un homenaje al Trío Los Moreno, uno de los más grandes tríos románticos que existieron en Matehuala, formado por los hermanos Coronado Faz.

      El Trío Los Moreno tuvo diferentes etapas, pero inicialmente estuvo integrado por Raymundo Coronado Faz, Ramón Coronado Faz y Agustín Bustamante. 

      Posteriormente se incorporaron los hermanos menores, Victorio Coronado Faz y Juan Antonio Coronado Faz, este trío alcanzó gran fama, al grado de grabar discos y viajar por toda la República Mexicana e incluso presentarse en el extranjero.

      Lamentablemente, Raymundo y Ramón ya fallecieron, pero en este homenaje estuvieron presentes sus hijos y nietos, quienes recordaron algunas anécdotas sobre ellos. 

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      Agustín Bustamante recordó cuando iniciaron siendo muy jóvenes en el Trío y señaló sentirse muy orgulloso, pues gracias a esta agrupación llegó hasta Nueva York, debido a lo aprendido en el grupo musical, logró convertirse en el primer matehualense en formar un mariachi en esa ciudad.

      Por su parte, Victorio Coronado Faz recordó que con el Trío Los Moreno tuvieron la oportunidad de tocar junto a grandes artistas como Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, entre muchos otros. 

      Entre los grandes éxitos del Trío destaca haber sido el grupo encargado de componer e interpretar el "Corrido de Matehuala".

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