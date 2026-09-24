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Impacta motociclista contra un automóvil

Por Redacción

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Impacta motociclista contra un automóvil
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      Matehuala.- De nueva cuenta, la falta de precaución de un motociclista que viajaba a exceso de velocidad terminó provocando que se impactara contra un automóvil, el motociclista salió volando, recibiendo golpes en diferentes partes del cuerpo.

      Los hechos se originaron en la Avenida Roble, frente a la colonia Infonavit, donde un motociclista que viajaba a exceso de velocidad, a pesar de que había un tope en una esquina de esta avenida para hacer alto, el conductor de la moto manejaba temerariamente, al no hacer caso a la señalética, terminó impactando contra un vehículo, saliendo volando, testigos pidieron apoyo a través de los números de emergencia.

      Al lugar acudieron las corporaciones de emergencia, que inmediatamente atendieron al motociclista y, debido al impacto, presentaba golpes y fracturas en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue llevado a un hospital, donde recibió atención médica especializada. Al lugar también acudieron los elementos de la Policía Municipal de Matehuala para llevar a cabo las debidas investigaciones y deslindar responsabilidades del accidente. Asimismo, se pide a los motociclistas respetar los límites de velocidad y la señalética, ya que en la ciudad han ocurrido varios accidentes por no respetar la señalética ni la velocidad permitida.

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