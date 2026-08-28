Inaugura Gobierno obra de Centro Comunitario

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CIUDAD VALLES.- Inauguraron autoridades federales el Centro Comunitario México Imparable en el fraccionamiento Los Naranjos con una inversión de 10 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.

Este mediodía, Elí César Eduardo Cervantes Rojas, delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dijo que este lugar contará con canchas de fútbol, de usos múltiples, un salón para diferentes actividades y áreas de atención psicológica, ya que ese lugar incentivará el deporte, la cultura y la salud mental entre los jóvenes.

Recalcó que ese proyecto procede de la SSPCF, a cargo de Omar García Harfuch, aunque la encargada de la obra civil será la SICT, a su cargo y solamente la capital del estado y Valles tendrán lugares así, ya que la secretaria de Gobernación "quiere mucho a Valles".

El evento fue en el área verde de Los Naranjos y había cientos de personas de otras colonias y funcionarios tanto del nivel federal como del municipal.

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