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Inauguran feria de Ciudad Fernández

Por Carmen Hernández

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Inauguran feria de Ciudad Fernández
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      CIUDAD FERNÁNDEZ .-Fue inaugurada la Feria Regional de Refugio la cual concluye el próximo 4 de julio y fue coronada Abigail Moreno como reina del evento ferial. 

      El viernes por la noche se llevó a cabo la inauguración de la magna fiesta donde estuvieron presentes el alcalde Rodolfo Loredo, la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) Rosaura Ponce Tapia, el diputado Roberto García, entre otras autoridades. 

      El programa arrancó con la pasarela de las aspirantes a reina de la Feria Regional del Refugio en su edición 2026. 

      Luego de varias pruebas, fue coronada como reina Abigail Moreno.  

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      Posteriormente dio inicio con la presentación de un grupo musical en el Teatro del Pueblo, que pusieron a cantar y bailar con cada una de sus melodías a los cientos de asistentes que participaron en la fiesta. 

      La Feria concluirá el próximo 4 de julio, por lo que se le invita a la población acuda a divertirse.

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