logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inauguran feria de Rioverde

Por Carmen Hernández

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Inauguran feria de Rioverde

RIOVERDE.- Fue inaugurada la Feria de Todos y fue coronada como reina Xitlali Charre Mendoza, que engalanará los eventos que se lleven a cabo de la magna fiesta de los rioverdenses. 

La Feria de Todos concluirá de próximo 30 de noviembre, fue inaugurada por el alcalde Arnulfo Urbiola Román, Karina Quintero, además de Ignacio Morquecho presidente del Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de México y la diputada local Leticia Vázquez Hernández.  

El jefe de la comuna realizó un recorrido por los terrenos donde se lleva a cabo el evento y negocios que están establecidos, además de venta de antojitos. 

Durante la inauguración fue coronada como reina Citlali Charre, por parte de Ignacio Morquecho y la titular del Dif Karina Quintero. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al evento acudieron más de 4 mil personas quienes disfrutaron del baile con el Grupo Caballo Dorado, quien deleitó con todas sus melodías por más de 2 horas, hizo bailar a chicos y grandes. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo
Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo

Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo

SLP

Redacción

Instalan módulo del INE en la Feria
Instalan módulo del INE en la Feria

Instalan módulo del INE en la Feria

SLP

Carmen Hernández

Desertan instructores comunitarios del Conafe
Desertan instructores comunitarios del Conafe

Desertan instructores comunitarios del Conafe

SLP

Carmen Hernández

Algunos han obtenido una plaza en la docencia educativa

Lanza bomberos un SOS a la población
Lanza bomberos un SOS a la población

Lanza bomberos un SOS a la población

SLP

Jesús Vázquez

Enfrentan problemas por falta de recursos