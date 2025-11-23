Inauguran feria de Rioverde

RIOVERDE.- Fue inaugurada la Feria de Todos y fue coronada como reina Xitlali Charre Mendoza, que engalanará los eventos que se lleven a cabo de la magna fiesta de los rioverdenses.

La Feria de Todos concluirá de próximo 30 de noviembre, fue inaugurada por el alcalde Arnulfo Urbiola Román, Karina Quintero, además de Ignacio Morquecho presidente del Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de México y la diputada local Leticia Vázquez Hernández.

El jefe de la comuna realizó un recorrido por los terrenos donde se lleva a cabo el evento y negocios que están establecidos, además de venta de antojitos.

Durante la inauguración fue coronada como reina Citlali Charre, por parte de Ignacio Morquecho y la titular del Dif Karina Quintero.

Al evento acudieron más de 4 mil personas quienes disfrutaron del baile con el Grupo Caballo Dorado, quien deleitó con todas sus melodías por más de 2 horas, hizo bailar a chicos y grandes.