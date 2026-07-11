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Influencer ofrece una conferencia motivacional

Por Jesús Vázquez

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Influencer ofrece una conferencia motivacional
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      Matehuala.- Como parte de los festejos por el 476 aniversario de la fundación de Matehuala se llevó a cabo una conferencia impartida por el influencer Farid Dieck en el Centro Cultural.

      Ofreció una charla especialmente dirigida a los jóvenes, con el objetivo de motivarlos y hacerlos reflexionar sobre diversos aspectos de la vida, durante su participación compartió experiencias personales, entre ellas algunas situaciones difíciles que enfrentó en su juventud, como la pérdida de un hermano, además de hablar sobre cómo era su vida antes de la llegada y popularización de las redes sociales.

      La idea principal de la conferencia fue motivar a los asistentes a luchar por sus sueños, superar las adversidades y valorar la importancia del esfuerzo, la perseverancia y el crecimiento personal. 

      El evento tuvo una excelente respuesta por parte del público, ya que alrededor de mil 500 personas acudieron para escuchar al influencer, quien se ha hecho famoso a nivel nacional por los videos de reflexión y las recomendaciones de películas que comparte a través de las redes sociales.

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      Con esta conferencia dieron inicio las actividades culturales, deportivas y artísticas que se estarán llevando a cabo en la ciudad para conmemorar el 476 aniversario de su fundación, las cuales se desarrollarán durante los próximos días.

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