Inicia iglesia católica temporada de adviento

Por Jesús Vázquez

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
Matehuala.- La iglesia católica inicia la celebración del Adviento, en la cual se preparan para el nacimiento de Jesucristo y de esta manera inicia el año litúrgico, por lo que llevaron a cabo misas en todas las iglesias de la Diócesis donde colocaron la corona del Adviento.

Una de las celebraciones que más respuesta tuvo fue la oficiada por el obispo Margarito Salazar Cárdenas, en el primer domingo de Adviento se inicia el primer año litúrgico. Para iniciar con el adviento se colocó una corona de 4 velas de colores en la Catedral y en todas las iglesias, éstas representan las cuatro semanas del adviento y una vela se enciende cada domingo. 

Se invita a la gente a celebrar el adviento con alegría y llenos de fe, más que nada unirse en las familias para llevar a cabo la oración por la paz de Matehuala y del mundo entero, más en estos tiempos que se vive una época llena de violencia e inseguridad. 

Monseñor Margarito Salazar Cárdenas dio a conocer que el adviento es tiempo de la esperanza, de la preparación alegre y festiva por el encuentro con el señor Jesús en dos direcciones en la parusía (Segunda venida) y en su nacimiento, de esta forma celebrar el nacimiento de Jesucristo el próximo 25 de diciembre.

