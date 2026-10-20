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Inician festividades de San Judas Tadeo

Habrá peregrinaciones de capillas y de taxistas

Por Carmen Hernández

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Inician festividades de San Judas Tadeo
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Todo listo para celebrar la fiesta patronal de San Judas Tadeo que se realizará del 19 al 28 de octubre en Santa María de los Llanitos, habrá varios eventos para conmemorar a este santo patrono. 

      A las 6 de la mañana se realizará el rosario de aurora, a las 6 de la tarde santa misa y entrada de cera, para el lunes 19 correspondió la peregrinación de catecismo a Santa María, este martes será la peregrinación de la Capilla de San Isidro, mientras que para el miércoles participa la Capilla de la Santa Cruz. 

      El jueves será la peregrinación de los taxistas, 23 habitantes de la calle Matamoros, el 24 la tradicional cabalgata, 25 camioneros 26 colonias de Santa María. 

      Para cerrar con broche de oro a las 6 de la tarde se llevará a cabo la misa por José Marcelino Loredo, en la peregrinación participan los camioneros y a las 8 de la noche se efectuará la coronación de la reina. 

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      Por lo que se invita a la población para que participe en los eventos programados en honor a San Judas Tadeo, también llamado el santo milagroso.

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