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Instalarán nuevas bancas en Catedral

Por Jesús Vázquez

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Instalarán nuevas bancas en Catedral
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      Matehuala.- Se adquirieron un total de 28 bancas nuevas que serán colocadas en la Catedral con la finalidad de renovar el mobiliario, ya que algunas de las anteriores tenían muchos años de antigüedad y se encontraban en malas condiciones debido al desgaste.

      Comentó el presbítero Gustavo Tapia, rector de la Catedral de Matehuala, que de las 28 bancas adquiridas, 18 tuvieron un costo de 24 mil pesos cada una, mientras que las otras 10 costaron 27 mil pesos por pieza, debido a que son de mayor tamaño. 

      Con estas bancas se busca mejorar la imagen de la Catedral, considerada uno de los principales recintos religiosos de la ciudad, a donde acuden diariamente numerosos fieles y visitantes de otros municipios.

      Cabe hacer mención que, hace varios años, cuando el presbítero Basilio Rodríguez Calderón se desempeñaba como rector de la Catedral, se adquirieron algunas bancas nuevas para la parte central de la iglesia. Sin embargo, las bancas ubicadas en las orillas todavía estaban pendientes de renovarse, por lo que el proyecto permaneció detenido durante varios años.

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      Ahora, el presbítero Gustavo Tapia decidió dar continuidad a esta iniciativa y concretar la renovación del mobiliario, luego de observar que algunas de las bancas antiguas presentaban un deterioro considerable, principalmente en la madera, debido al paso del tiempo.

      Con esta renovación, se busca que las bancas de la Catedral tengan una apariencia uniforme, además de mejorar las condiciones del templo para recibir a los fieles que acuden a las celebraciones religiosas y a quienes visitan este importante recinto católico de Matehuala.

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