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Internos elaboran diversas manualidades

Parte de su proceso de rehabilitación

Por Carmen Hernández

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Internos elaboran diversas manualidades
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      RIOVERDE.- Personas privadas de su libertad elaboran manualidades paran venderlas en la temporada decembrina y obtener algunos ingresos por este trabajo que desarrollan, parte de su proceso de rehabilitación. 

      En el Centro de Prevención varios internos se dedican a elaborar desde servilleteros, floreros, joyeros, rosarios, jarrones y carretas, entre otros artículos. 

      Las manualidades las ofrecen a precios accesibles que van desde los 50 pesos a quien los desee adquirir, además de que les sirve como parte de su proceso de rehabilitación. 

      Los productos están a la venta los días de la visita familiar o en un módulo que se coloca en la Feria de Rioverde o en la plaza principal. 

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      Lo que se recaude de las ventas, es para que los internos compren material o en su caso lo destinen para la compra de sus artículos personales como papel higiénico, pasta dental y jabón, entre otros.  

      Por lo que invitan a la población a que adquieran los productos que elaboran, que son de calidad.

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