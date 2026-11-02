Internos elaboran diversas manualidades
Parte de su proceso de rehabilitación
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RIOVERDE.- Personas privadas de su libertad elaboran manualidades paran venderlas en la temporada decembrina y obtener algunos ingresos por este trabajo que desarrollan, parte de su proceso de rehabilitación.
En el Centro de Prevención varios internos se dedican a elaborar desde servilleteros, floreros, joyeros, rosarios, jarrones y carretas, entre otros artículos.
Las manualidades las ofrecen a precios accesibles que van desde los 50 pesos a quien los desee adquirir, además de que les sirve como parte de su proceso de rehabilitación.
Los productos están a la venta los días de la visita familiar o en un módulo que se coloca en la Feria de Rioverde o en la plaza principal.
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Lo que se recaude de las ventas, es para que los internos compren material o en su caso lo destinen para la compra de sus artículos personales como papel higiénico, pasta dental y jabón, entre otros.
Por lo que invitan a la población a que adquieran los productos que elaboran, que son de calidad.
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